Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında Erzurumspor FK, konuk olduğu Tuzlaspor’a 4-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan, “Maç öncesi konuşmamda takımımızın cezalı, sakat oyuncuların olduğunu söylemiştim. Kısıtlı bir kadromuz var. Bizi sıkıntıya sokacağını söylemiştim. Eren ve Mustafa Yumlu sakattı. Eren ısınmadan sonra oynayacağını söyledi ve 11’de başlattık. Tuzla’nın genç, dinamik oyunculardan kurulu olduğunu söyledim. Savunma arkasına koşan oyuncular var. Oyuna golle başladık. Fakat o dakikadan sonra 5-10 dakika bizde kalamadı. Arkaya atılan bir topta Adeniyi gol attı, akabinde penaltıdan golü yedik. Soyunma odasında konuştuk. İyi de oynadık 1 gol atsak durum başka olacaktı. 4. golü yedikten sonra rakip takım kendi alanına çekilip kontra atakla oyunu sürdürmek istedi. Önümüzdeki Keçiörengücü maçına hazırlıklarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı. (İHA)