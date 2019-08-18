Uğur Bayarslan: Kendi sahamızda hedefimiz galibiyetti

İstanbulspor’la 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un teknik sorumlusu Uğur Bayarslan, takım olarak riske girdiklerini belirterek, "Kendi sahamızda hedefimiz galibiyetti." dedi. Bayarslan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki takımın da oyuna dengeli başladığını söyledi. Maçın henüz 5. dakikasında gol yediklerini aktaran Bayarslan, "33. dakikada yediğimiz golle de hiç beklemediğimiz şekilde 2-0 geride soyunma odasına gittik." dedi.

Bayarslan, bu durumu arzu etmediklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"Çünkü iyi hazırlandık. İlk maçların zor olacağını biliyorduk. Biz ikinci yarıya iki değişiklikle başladık ve tamamen pozisyon zenginliğiyle hep önde olduk. Peş peşe attığımız iki golle beraberliği sağladık. Bu moralle takımımız daha çok pozisyona girmeye başladı. İstanbulspor’un kontra ataklarla gol arayacağını biliyorduk. Burada riske de girdik. Çünkü fazla adamla hucum ettik. Kendi sahamızda hedefimiz galibiyetti. Bu riski alarak pozisyonlar de bulduk. İkinci yarıda galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."