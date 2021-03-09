İSTATİSTİKLER GÖZ DOLDURDU

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile fark yarattı. Sezona Tolga Doğantez ile başlayan sarı lacivertliler, 3'üncü hafta genç teknik adamla yolları ayırdıktan sonra İbrahim Nadir Arıkan’ı dümene getirmişti. Arıkan ile de devam etmeyen Bucaspor 1928, ligin 6'ncı haftasında Payasspor ile oynanan müsabakaya Uğur Balcıoğlu ile çıktı. Balcıoğlu yönetiminde zirve yapan Buca, elde ettiği istatistiklerle göz doldurdu. Balcıoğlu yönetiminde 16 maçı geride bırakan İzmir temsilcisi, bu maçlardan 9 galibiyet ve 6 beraberlikle sahadan ayrıldı. Deneyimli teknik adam ile tek mağlubiyetini Nevşehir Belediyespor’a karşı alan sarı lacivertliler, 33 puan toplayıp şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi oldu. Bu süre zarfında 29 kez rakip ağları sarsan Buca, kalesinde 10 gol gördü. 16 maçın tamamında gol atma başarısı gösteren Bucaspor 1928, 7 maçta kalesini rakip oyunculara kapadı.

"KAZANAN BİZ OLACAĞIZ"

49 yaşındaki teknik patron, topladığı puanlarla ligde istatistiklere damga vurdu. Hem şampiyonluk mücadelesi verdiklerini hem de her maçta yeni bir genç oyuncu kazandıklarını aktaran Balcıoğlu, sezon sonunda hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Balcıoğlu, “Bucaspor 1928 ile çok iyi bir çıkış yakaladık. Bucaspor kültürüne yakışır bir şekilde mücadelemizi ortaya koyuyoruz. Bu camianın temellerini koruyarak genç oyuncuları sahada görmek beni ayrıca mutlu ve memnun ediyor. En önemlisi ise Bucaspor altyapısında genç yetenekler hala yetişiyor. Çok değil birkaç yıl içinde ülkemize ve Avrupa futboluna armağan edeceğimiz gençlerimiz geliyor. Başkanımız Cihan Aktaş önderliğinde Bucaspor çok iyi noktalara gelecektir. Ben de uzun süreler kulübümüze hizmet etmek istiyorum. Kazanan biz olacağız” şeklinde konuştu.

DHA