Türk işadamları Uganda'da sportif tanıtım ve etkinlik organizasyonlarıyla dikkat çekti. Türk işadamları Günhan Durgun ve Bülent Okandar'ın katıldığı etkinlikte ayrıca Türkiye Uganda Büyükelçisi Kerem Alp ve Uganda Gençlik ve Spor İşleri Bakanı Nakiwala Florence Kiyinji de yer aldı.

Türkiye'den getirilen Fenerbahçe formaları, Günhan Durgun ve Büyükelçi Kerem Alp tarafından kadın bakan Nakiwala Florence Kiyinji'ye verildi. Bakan bu formaları Uganda'lı gençlere dağıttı.

Yapılan törende her iki taraf arasında bir hatıra fotoğrafı çekildi.