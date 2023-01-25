İngiltere Premier Ligi'nde geçtiğimiz hafta lider Arsenal, Manchester United'ı sahasında 3-2 yenmişti. 50 puanla takipçisi Manchester City'nin 5 puan önünde yer alan Londra ekibinin bu zaferi, Afrika'da da coşkuyla kutlandı!

Uganda'da da 8 Arsenal taraftarı, iki araçla zafer turuna çıktı. Ancak onların bu sevinci fazla uzun sürmedi. Çünkü konvoy yapan grubu polis durdurdu ve gözaltına aldı.

Taraftarlar ne olduğunu anlamazken polisin, izinsiz kutlama sebebiyle kutlamayı engellediği bildirildi. Arsenal taraftarlarının, daha sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.