Sarıca, yaptığı açıklamada, maçta dış atışlardaki düşük yüzdelerinin ilk yarıyı geride götürmelerine sebep olduğunu belirtti.

İkinci yarıya uzun bir beşle başladıklarını bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Oyundaki dengeyi kurduk ve öne geçmeyi başardık. Ancak üçüncü periyotta özellikle Sloven hakemin çaldığı ve çalmadığı düdüklerin etkisi aleyhimize dengeyi bozdu. Buna rağmen mücadeleyi ve maçı bırakmayan bir takım vardı sahada. Sonuçta bir lig oynuyoruz ve bu maçın İzmir'de telafisi var. Aynı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz."

I Grubu'nda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Pınar Karşıyaka, 17 Mart Çarşamba günü İsrail'de lider Hapoel Unet-Credit Holon'la karşılaşacak.