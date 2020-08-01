Ufuk Sarıca yine iddialı

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta büyük çıkış yakaladığı kadrosunu büyük oranda koruyup 3 takviyeyle güçlendiren Pınar Karşıyaka’da coach Ufuk Sarıca, yeni sezonda ilk hedeflerini ilk 4 olarak belirlediklerini söyledi. Takımdan ayrılan Jordan Morgan, Tony Crocker ve Brandon Triche’in yerine Raymar Morgan, Sek Henry ile Mahir Agva’yı alıp diğer oyuncularını kadroda tutan Kaf- Kaf’ta Sarıca, “Yine her maçı, yukarıdaki her sırayı zorlayacağız. Sezon başlarken ligdeki ilk hedefimiz ilk 4 arasına kalmak olacak” dedi. Sarıca ayrıca, kadrodaki altyapı patentli Görkem Doğan’ı önünü tıkamamak için kiralık olarak vereceklerini, Adem Bona’nın omuzundaki sakatlık nedeniyle sezona geç başlayacağını söyledi.