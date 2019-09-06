Ufuk Sarıca: Yapamadık

2019 FIBA Dünya Kupası’nda Çekya’ya 91-76 mağlup olarak üst tur gruplarına kalamayan A Milli Basketbol Takımımız’ın başantrenörü Ufuk Sarıca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Bu maçı değil de daha ziyade ABD maçını hedefledik gibi oldu. Kaybedince sporda böyle bir şey olmaz. Enerjimiz yetmeyebilir, yorulabiliriz ama mental olarak hazır olmamız lazımdı, bunu yapamadık. Zaten oyunun başında enerjimiz çok düşüktü. Çok temposuzduk. Devre arasında da söyledim. Takım iyi oynamadı. Çekya bugün takım oyununun örneğini gösterdi. Biz nasıl 2 gün önce gösterdiysek onlar da bugün gösterdi” dedi.











