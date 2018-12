Ufuk Sarıca: 'Takım olmayı başardık'

12 Dev Adam, İspanya’yı yenip 9’da 7 yaparken, 2019 Dünya Kupası’na gitmeyi neredeyse garantiledi. Genç bir kadro ile mücadele eden Milli Takım’da coach Ufuk Sarıca, mutlu ve gururluydu.

İspanya’yı yenmenin çok önemli olduğunu dile getiren başarılı coach, “Daha da önemlisi 1.5 ay önce oynadığımız takımdan 6 farklı oyuncu vardı sahada. İlk kez milli olanlarımız vardı. Daha önce hiç kadroya girmemiş isimlerle maça başladık. Bu galibiyet takıma sadece puan olarak değil özgüven olarak da çok şey kazandırdı. Bugün kadrodaki genç oyuncular, yarın orayı hedefleyecek olan genç oyunculara da mesaj veriyor. Artık herkes kendimi geliştirirsem kadroya girebilirim diyecek” dedi.

Takım olmayı başardık

Sarıca şöyle devam etti: “Dünya Kupası’na sahadaki neticeler sonunda gidiyor olmak, yani hak ederek gitmek tabii ki gurur verici olacaktır. Bu yoğunlaşmak ve istemekle önemli. Kulüp takımlarında da aldığımız tüm başarılarda kenetlenmek ve takım olmanın artısını yaşadık. Bazen farklı topluluklar 3-5 maç kazanır ama devamlılığı olmaz, çünkü takım olamamıştır. Biz bunu başardık. 20-25 kişilik bir grup oluşturduk, buradaki isimlerle değişikler yapsak da takım olmayı başardık.”

Kapı herkese açık

“Berkan ’ı, Tolga’yı gören genç oyuncular, Sinan ’ı gören tecrübeli oyuncular yani ‘ben artık milli takımı bıraktım’ demeyen her oyuncu bizim için buraya adaydır. Yaşı ne olursa olsun. Bir maç çağrılmaz, ötekisinde çağrılabilir. Nasıl ki, kulüp takımında her maç aynı süreyi almıyorsa burada da her zaman bulunmayabilir ama bizim ona ihtiyacımız olduğunda gelip bu kutsal formayı giyer. Bir oyuncu 29 yaşına gelmiş ama milli takımda oynamamış olabilir, ama çok iyi bir dönem geçirir ve biz onun katkı vereceğini düşünürsek, hemen kadroya dahil ederiz. Bütün oyuncular bu felsefede olmalı.”

Baskı olsun istemedim

“Herkes Karadağ maçını öne çıkarsa da, bizim için İspanya maçı da hedefti. Ama ben bunu ön plana çıkarmadım. Çünkü zaten eksiğiz, genç oyuncularımız fazla. Onların üzerinde baskı oluşturmak istemedim. İyi oynadık, kazandık. Karadağ’ın Letonya ’yı yenmesi işi farklı bir boyuta getirdi. Biz biraz daha rahatladık. Moralliyiz. İspanya ’ya yenilsek sıkıntı olacaktı. Şu işi şubata bırakalım istemiyoruz. 1 gün dinlenip maça çıkacağız.”

Türkler’e hep inandım

“Ben kulüp takımlarında da Türk oyuncuların varlığına inandım. Karşıyaka’da 6 yabancı hakkı varken 5 yabancı ile şampiyonluk yaşadık. Zaten milli takım için çok çok önemliler. Sahanın içinde uzun süreler oynadıktan sonra kenara geçen bir isim olarak şunu çok net söyleyebilirim; sadece antrenman yapmakla bir oyuncuyu tam anlamıyla hazırlamak mümkün değil. Sahaya çıkması, sorumluluk alması özgüveni oluşturur. Oyunculara biraz da şans hatta daha da önemlisi sorumluluk vermesi lazım”