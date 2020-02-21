Ufuk Sarıca: İnşallah istediğimiz gibi her şey yolunda gider

A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Hollanda’nın çok bilindik bir ekip olmadığını belirterek, “Hollanda kağıt üzerinde bilindik bir ekip değil, bir basketbol ekolu değil. Bundan dolayı tabii tanınmıyor. Ama biz üzerinde çalışıyoruz. Aslında yarın bizi çok zor bir maç bekliyor. Belki isim olarak değil ama sahada yarın enerji olarak, atletizm olarak çok ciddi bir rakibimiz olacak. Özellikle uzun zamandır beraber oynuyorlar. Geçen sene gösterdikleri performans iyi. Özellikle Litvanya ile oynadıkları iki maç ve Polonya ile oynadıkları maçlar çok enteresan. O yüzden yarın sahada çok çalışkan olmalıyız. Asla kontaktan kaçmamamız gerekiyor. Arka arkaya üç tane antrenman yaptık. Elimizden geleni yapıp yarın bu Avrupa Şampiyonası elemelerine kazanarak başlamak en büyük isteğimiz. İnşallah istediğimiz gibi her şey yolunda gider” dedi.

“GENÇ OYUNCULAR İÇİN BU BİR ŞANS”

Sarıca, NBA ve Euroleague oyuncularının takımda olmayışına ilişkin, “Genç oyuncuların şans bulmaları ve kendilerini göstermeleri açısından onlar için bu büyük bir şans, büyük bir avantaj. Bizler hep diyoruz ki, oyuncu havuzumuzu büyütmemiz gerekiyor. Oyuncu sayımızı ilerletmemiz gerekiyor. Euroleague oyuncularımızı ve NBA oyuncularımızı zaten dahil edemiyoruz. Oyuncularımızın geçen sene bazıları geliyordu, bazıları gelemiyordu. Buğrahan'a da, Sertaç’a da izin verdik, daha doğrusu yönetimimizin, federasyonumuzun kararıyla Anadolu Efes’in maçı için takımlarına döndüler. Burada yarın mesela Muhsin ve Burakcan ilk kez A Milli Takım forması giyecek. Tabii takımlarında daha az oynayan daha tecrübesiz oyuncularımız var ama bu bir takım oyunu sonuçta. O birliği ve beraberliği sahaya koyarsak istediğimiz oyunu ortaya koyup sonucu alacağız hep beraber” diye konuştu.