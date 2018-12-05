Ufuk Sarıca: Gelecek 12 yılın takımını oluşturuyoruz

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde beşinci pencerede oynanan maçların ardından, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na 5. kez katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Başantrenör Ufuk Sarıca, Uluslararası Basketbol Federasyonu’na (FIBA) açıklamalarda bulundu.

Eleme maçları devam ederken Dünya Kupası’na katılmayı garantiledikleri için oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Ufuk Sarıca, “Bütün oyuncularımız maçlarda kalplerini sahaya koyarak iyi mücadele ettiler ve her zorluğa rağmen başarılı olabileceklerini gösterdiler. Kulüplerinde çok süre alamayan oyuncularımıza bu maçlarda fırsat tanıdık. Onlar da büyük maçlarda oynayacak güce ve yeteneğe sahip olduklarını kanıtladılar. Biz takım olarak bir geçiş sürecindeyiz, yeni bir jenerasyon oluşturuyoruz. Takımımızda fazla sayıda genç oyuncumuz var ve böyle maçlarda yer alarak deneyim kazanıyorlar. Bunu hep söylüyorum, çünkü bir yandan jenerasyon değişikliği yaparken, bir yandan da iyi sonuçlar almayı başardık. Daha oynanacak maçlarımız olmasına rağmen, Dünya Kupası’na gitmeyi garantiledik. Bunu da bütün oyuncularımız, kulüplerimiz ve federasyonumuzun desteği ile hep birlikte yaptık. Basketbol ailemize teşekkür ediyorum. Şu anda sanıyorum gelecek 12 yılın takımını oluşturuyoruz. Gelecekten ve genç oyuncularımızdan çok ümitliyim” şeklinde konuştu.

İHA