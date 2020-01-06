Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes’e 82-80 mağlup olan Pınar Karşıyaka’nın başantrenörü Ufuk Sarıca, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, devre arasına 10 sayı farkla mağlup girdikleri müsabakada müthiş bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi.

Müsabakayı kazanma noktasına da getirdiklerini kaydeden Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 4-5 ayda oluşmuş bir takımın Euroleague liderine karşı çatır çatır oynadığını hep beraber memnuniyetle seyrettik. Bundan dolayı tüm ekibimi kutluyorum. Kimsenin hayal edemediği bir yerde ilk devreyi bitiriyoruz. İlk yarıyı ikinci olarak bitirdik ama lider de bitirebilirdik. Biraz basit hatalar biraz da maçın ilk devresinde yaptığımız hatalar diyeyim."

Sarıca, Anadolu Efes’in 87-88 sayı ortalamasıyla oynadığını hatırlatarak, "Rakibimizi uzatmanın sonunda 82 sayıda tuttuk ki 31 sayıyı sadece faulden buldular. Bundan dolayı takımımla gurur duyuyorum. İkinci devre aynı performansı sergilemeye çalışacağız." diye konuştu.