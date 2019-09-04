Ufuk Sarıca: ABD’ye karşı hak ettiğimiz galibiyeti almak istiyorduk

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'ne 93-92 mağlup oldu.

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Şanghay'da bulunan Oriental Spor Merkezi'nde oynanan müsabakada rakibine uzatmalar sonucunda mağlup olan milliler gruptaki ilk yenilgisini alırken, ABD ise ikinci galibiyetine uzandı.

Ay-Yıldızlılar’ın coachu Ufuk Sarıca, “Japonya maçına göre daha rahattık. ABD ile oynuyorsunuz, kaybetseniz bile sıkıntınız olmuyor. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor diyorum ben oyunculara. Tarihi bir galibiyet alacaktık. Faulü kaçıran Cedi 24, Furkan 22-23 yaşında. Bunlar da sahada bir yerlere yansıyor. Yine de konuştuklarımızı sahaya yansıtmak güzeldi. Çok üzgünüm yani bir sürü maç kaybediliyor, kazanılıyor ama böyle bir günde ABD’ye karşı hak ettiğimiz galibiyeti almak istiyorduk. Ancak ne yazık ki başaramadık” ifadelerini kullandı.

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