Ufuk Kahraman: Önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında oynanan İzmir derbisinde Altınordu, Altay’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, beklenmedik bir mağlubiyet aldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Maça çok iyi konsantre olduklarını ancak eksik oyuncuların olmasının hamle anlamında kendileri için kötü olduğunu ifade eden Kahraman, "Maç ısınmasında Ali’nin sakatlanası da moralimizi bozdu. 2 net pozisyonumuz var bunları değerlendiremedik. Gol bulamadıkça rakip 10 kişi de olsa direnci artıyor. Topa sahip olmaya çalıştık ama sonuçlandırmalarda sıkıntı yaşadık. Hamle şansımız da az olunca gol üretmede problemler yaşadık. Önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız. Üzgünüz" şeklinde konuştu. (İHA)