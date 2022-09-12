Ufuk Kahraman: Maçın hakkı beraberlikti

Spor Toto 1. Lig’in 5. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, değerlendirmelerde bulundu.

Ufuk Kahraman, “Zor bir maç olacağını biliyorduk Kazanmamız gerekiyordu. Pendik takımın bek arkalarındaki boşluklarda pozisyon vermesini bekliyorduk ve attığımız gol de bu şekilde oldu. Oyunun kurarken kaptırdığımız topla yediğimiz golle biraz demoralize olduk. 45’nci dakikada gelen golle moral bulduk. İkinci yarıda topa sahip olduk ama üçüncü bölgeye taşıyamayınca gol pozisyonuna girme konusunda zorladık. Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı. Fakat maçın hakkı beraberlikti. Önümüzde Göztepe maçımız var, iyi hazırlanacağız. Eksiklerimizi değerlendirip ona göre çalışacağız“ dedi.