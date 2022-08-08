Ufuk Kahraman: Lige hazır gireceğiz

Sakat oyuncuların eksikliği nedeniyle Göztepe önünde bazı futbolcuları farklı mevkilerde denediklerini dile getiren deneyimli teknik adam, "Bu maç daha çok Gençlerbirliği maçının provası gibi geçti" yorumu yaptı.

İlk yarıda oyunu ikinci bölgede kabul edip hızlı hücumları tercih ettiklerini belirten Kahraman, "İkinci yarıda bunun tam tersi ön alan baskısı yapmaya çalıştık. Bu şekilde gol de bulduk. Tabii ki tam hazır pozisyona geleceğiz. Bu maçta eksik ve güçlü yanlarımızı görme fırsatı bulduk. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz" dedi. Öte yandan Altınordu Futbol Akademisi sporcuları Göztepe maçını tribünden takip edip, "Göztepe'yi layık olduğu Süper Lig 'de tekrar görmeyi çok isteriz" pankartı astı.

ALTINORDU FOOTBALL CAMPS SÜRÜYOR

Altınordu Futbol Kulübü tarafından düzenlenen Altınordu Football Camps devam ediyor. Bundan önce iki kamp dönemi gerçekleştiren kulübün Metin Oktay Yerleşkesi'nde bugün üçüncü kamp dönemi başladı. Türkiye ve Avrupa'nın değişik yerlerinden gelen misafir sporcular, Altınordu Futbol Kulübü'nün bünyesindeki antrenörler tarafından ileri futbol eğitimi alıyor. Sporcular, boş zamanlarında da sosyal aktiviteler gerçekleştiriyor.

DHA