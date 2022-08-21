Ufuk Kahraman: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Spor Toto 1. Lig’in ikinci hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman açıklamalarda bulundu.

Ufuk Kahraman, maç öncesinde oluşturdukları planları uygulamaya koyamadıklarını belirterek, “Rakibimize ilk 15-20 dakikada pozisyon vermemeye çalıştık. Ama düşündüğümüz plan içerisinde geçiş oyununu da yakalayamadık. Yediğimiz 2 gol var. Biri kademe hatasından, diğeri bireysel bir pas hatasından. Bu tabii takımda ilk yarı anlamında biraz moral bozukluğu yaşadı. İkinci yarıya 2 değişiklikle başladık. İlk yarının tam tersi ön alan baskısıyla başladık. Daha canlı, daha istekli, en azından gol isteyen bir Altınordu takımı vardı. Pozisyon bulduk, risk aldık ama istediğimiz o erken golü bulamadık. Sahamızda kazanmak istiyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüz“ diye konuştu.

İHA