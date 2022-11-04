Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda lider Eyüpspor'a iç sahadaki ilk yenilgisini tattırmayı hedefleyen Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, rakibi iyi analiz ettiklerini dile getirdi.

Evinde çıktığı 6 maçı da kazanan Eyüpspor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirten teknik patron Ufuk Kahraman, "Takımla beraber Eyüpspor'un analizini yaptık. Onların eksik yanlarını gördük. Çalışmalar yapıyoruz. Keyifli bir şekilde hazırlanıyoruz. Deplasmanda daha iyi oynayan bir takımız. Bu hafta kazanmaya yakın bir Altınordu takımı hazırlıyoruz" mesajı verdi. (DHA)