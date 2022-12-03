Ufuk Kahraman: Daha çok üretmemiz lazım

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, zor bir deplasman bilinciyle Bandırma'ya geldiklerini dile getirdi.

Kahraman, maça ikinci bölge savunmasıyla başladıklarını anlatarak, "Maçta bir duran top iki de ofsayt olan pozisyondan başka pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Maçta, topu rakibe verip kontra ataklarla çıkmaya çalıştık. İkinci yarı topa daha çok sahip olduk, rakibin hata yapmasını bekledik ama önde fazla üretken olamadık. Takımımın ikinci yarıdaki mücadelesinden memnunum, sonuçta buraya çok eksikle geldik. İkinci yarı oynadığımız oyun bize ilerisi için umut oldu ama daha çok üretmemiz lazım, bunda sıkıntı yaşadık" değerlendirmesini yaptı. (İHA)