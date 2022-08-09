28 yaşındaki yıldız MMA dövüşçüsü Malcolm Wellmaker, iKON FC 4'te Langston Sykes ile karşı karşıya geldi. Wellmaker, tek yumrukla rakibine 360 ​​derecelik tam bir dönüş yaptıran inanılmaz bir nakavt yaptı.

MAÇ BAŞINDA ÜSTÜNLÜK KURDU

Müsabakaya müthiş bir baskıyla başlayan Wellmaker, rakibi Sykes'ın vücuduna bir dizi tekme indirerek henüz maç başında üstünlüğü sağladı. Ardından rakibini daha ilk raundun ortasında kafesin kenarına sıkıştırdıktan sonra o çarpıcı an geldi.

TEK YUMRUKTA 360 DERECE TAKLA

Wellmaker, boş anını yakaladığı anda Sykes'ı baygın bırakan inanılmaz bir sol kroşe indirdi. Bu yumruğun etkisiyle havada 360 derece dönen Sykes tekrar sırt üstü ve bilinçsiz bir şekilde yere düştü. Wellmaker maçı kesin olarak bitirmek için rakibine bir hamle daha yapsa da araya giren hakem maçı bitirdi.

RAKİBİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Önce galibiyet sevinci yaşayan Wellmaker, rakibinin henüz yerden kalkamadığını görünce yanına oturarak ondan özür diledi.

YILIN NAKAVTI OLMAYA ADAY

Bu çarpıcı nakavtın yılın en iyi nakavtlarından biri olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

(Skorer)