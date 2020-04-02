UFC dövüşçüsü Paige VanZant, karantinada çıplak antrenman yaptı!

Tüm dünyaya hızla yayılan ve can almaya devam eden corona virüs salgınından dolayı sanat ve spor camiası evine kapandı. O isimlerden biri de UFC yıldız dövüşçüsü Paige VanZant.

UFC yıldızı Paige VanZant da kendisi gibi dövüşçü olan eşiyle birlikte evinde antrenman yapıyor.

26 yaşındaki dövüşçü her sporcu gibi idmanlarını tam gaz devam ettiriyor. Her halini sosyal medya hesabından paylaşan güzel sporcu bu kez işi biraz abarttı.

Diğer sporculardan farklı olarak VanZant eşiyle çıplak idman yaparken bir fotoğraf paylaştı.

Dövüşçü eşi Austin Vanderford'la birlikte çıplak olarak idman yapan yıldız dövüşçü fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Instagram'da 2.4 milyon takipçisi olan VanZant sosyal medyayı sık kullanan sporculardan.

Yıldız dövüşçünün paylaşımlarının büyük bölümünü eşiyle birlikte fotoğraf ve videoları kaplıyor.

Vanderford'la birlikte çeşitli challengelara da katılan VanZant'ın neredeyse her gün antrenman yapıyor.