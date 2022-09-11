Birleşik Krallık'ta 70 yıldır devam eden bir dönem, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle sona erdi. 3. Charles olarak 'Kral' ilan edildi.

Tahtin bir numaralı varisi olan Prens Charles, dün Saint James Sarayı'nda düzenlenen ve tarihte ilk kez canlı yayınlanan törenle kral ilan edildi. Kral 3. Charles'ın kral ilane dildiği seremoniye 200 kadar hükümet görevlisi, kraliyetin etki alanındaki diğer ülkelerden gelen 14 diplomat de devletin yüksek kurumlarından görevliler katıldı. İngiltere'nin eski başbakanları da törende hazır bulundu.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA SPOR MÜSABAKALARI ERTELENDİ

Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere ülkede devam eden Championship ve tüm alt liglerin yanı sıra İskoçya'daki maçlar da ertelendi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni ve Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni de düşünüldüğünde söz konusu liglerde gelecek hafta oynanması planlanan maçların da ertelenme tehlikesi bulunuyor.

KRALİÇE 2. ELIZABETH BİRÇOK SPOR DALINDA ANILDI

Kraliçe Elizabeth'in ölümü dolayısıyla dünya genelinde devam eden birçok Spor dalı ve spor organizasyonunda Kraliçe için anma törenleri düzenlendi.

Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının ilk yarıları oynanırken ölüm haberi açıklanınca ikinci yarıların başında bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

İtalya GP'si için Milano'da olan Formula 1 takımları ve pilotları Kraliçe için anma mesajları paylaştı. Ayrıca etkinliğin resmi sosyal medya kanallarından videolar paylaşıldı.

New York'ta devam eden Amerika Açık'taki maçlar öncesi anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

UFC 279'DA ISLIKLI PROTESTO!

Dünyanın her yerinden Kraliçe 2. Elizabeth için anma mesajları gelirken Amerika'nın Las Vegas eyaletinde 2. Elizabeth için hazırlanan anma etkinliğinde ıslıklanma olayı yaşandı.

Bir karma dövüş sanatları (MMA) organizasyonu olan UFC'nin Las Vegas'taki 279. etkinliği öncesinde salonda bulunan dev ekrana Kraliçe 2. Elizabeth'in fotoğrafı yansıtıldı ve ardından bir anma metni okundu. Bu anlarda salonu dolduran kalabalıktan yoğun bir ıslık yükseldi.

Amerika Açık'ta, NFL'in açılış maçında 2. Elizabeth için anma etkinlikleri düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir protestonun yapılması İngiliz basınında tepkiyle karşılandı.

Daily Mail'de yer alan haberde Kraliçe Elizabeth'in UFC veya MMA hakkında herhangi bir yorum yapmadığı, bu protesoya anlam verilemediği şeklinde bir yorum yapıldı. Konuyla ilgili UFC kanadından bir açıklama gelmedi.

(Hürriyet)