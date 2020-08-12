UEFA’nın gözü Siyah-Beyazlılar’da

Beşiktaş’ın PAOK ile Yunanistan’da yapacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı ile ilgili flaş bir iddia geldi. Tek maç üzerinden 25 veya 26 Ağustos’ta Selanik’te seyircisiz oynanacak maçın başka bir ülkeye alınma ihtimali her geçen gün artıyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki karasuları sorunu nedeniyle UEFA’nın, Beşiktaş’tan bu konuda bir talep gelmesi halinde mücadelenin Toumba Stadı’ndan alınıp başka bir ülkede oynatılabileceği belirtildi. UEFA, geçmişte başka ülkeler arasında yaşanan benzer sorunlar nedeniyle saha değişikliğine gitmişti.