UEFA'dan Vodafone Park'a tam puan!

2019 UEFA Süper Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park, kapılarını bir kez daha UEFA heyetine açtı. 1 Nisan’dan bu yana incelemelerde bulunan heyet, stada tam puan verdi.

05 Nisan 2019, Cuma 06:10
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UEFA'dan Vodafone Park'a tam puan!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi’nin kazanan ekibin karşılaşacağı Süper Kupa’ya 14 Ağustos’ta Vodafone Park ev sahipliği yapacak. Bu çerçevede hafta başında İstanbul’ a gelerek Dolmabahçe’de karargah kuran UEFA ekibi, statta incelemelerde bulunuyor. TFF ve kulüp profesyonelleri eşliğinde stadı UEFA heyeti, tam puan verdi. Vodafone Park ’ta çeşitli ek düzenlemeler de yapılacak. Buna göre, basın tribünü genişletilecek ve ek panoramik stüdyolar ile canlı bağlantı platformları kurulacak. Ayrıca yayıncı kuruluşların daha rahat çalışabilmesi için de canlı yayın araç alanı genişletilecek.

FAN TV kurulacak

Vodafone Park’ın tüm bu düzenlemelere uygun olduğu tespit edilirken, UEFA yetkilileri dünyanın birçok ülkesinde yayınlanacak final karşılaşması için FAN TV (Taraftar TV) kurmayı da planlıyor. Böyelikle maç öncesinde stat çevresinde çekilecek taraftar ve Boğaz manzarası görüntüleri, stat içindeki skorbordlarda ve yayıncı kuruluş ekranlarında canlı olarak yayınlayacak.

Süleyman Hatısaru

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