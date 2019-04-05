Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi’nin kazanan ekibin karşılaşacağı Süper Kupa’ya 14 Ağustos’ta Vodafone Park ev sahipliği yapacak. Bu çerçevede hafta başında İstanbul’ a gelerek Dolmabahçe’de karargah kuran UEFA ekibi, statta incelemelerde bulunuyor. TFF ve kulüp profesyonelleri eşliğinde stadı UEFA heyeti, tam puan verdi. Vodafone Park ’ta çeşitli ek düzenlemeler de yapılacak. Buna göre, basın tribünü genişletilecek ve ek panoramik stüdyolar ile canlı bağlantı platformları kurulacak. Ayrıca yayıncı kuruluşların daha rahat çalışabilmesi için de canlı yayın araç alanı genişletilecek.

FAN TV kurulacak

Vodafone Park’ın tüm bu düzenlemelere uygun olduğu tespit edilirken, UEFA yetkilileri dünyanın birçok ülkesinde yayınlanacak final karşılaşması için FAN TV (Taraftar TV) kurmayı da planlıyor. Böyelikle maç öncesinde stat çevresinde çekilecek taraftar ve Boğaz manzarası görüntüleri, stat içindeki skorbordlarda ve yayıncı kuruluş ekranlarında canlı olarak yayınlayacak.

Süleyman Hatısaru

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