Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası binlerce Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kalırken UEFA'dan çocuklar için umut vaadeden bir gelişme yaşandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre UEFA Çocuklar Vakfı'nın mütevelli heyeti üyeleri ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bugün Ukrayna'daki çocuklara ve komşu ülkelerdeki çocuk mültecilere yardım etmek için 1 milyon Euro'luk ödenek ayırdı.

Bu fonların, UEFA üyesi dernekler ve hayır kurumlarının çocuk haklarına ve onların esenliğine odaklanan girişimlerini finanse edeceği belirtilirken UEFA Çocuklar Vakfı'nın ayrıca Ukraynalı çocuklara ve mültecilere yardım etmek için 100 bin Euro'luk acil bir yardım fonu ayırmaya karar verdiği de aktarılanlar arasında yer aldı.

Acil yardım fonunun, halihazırda çatışmalardan kaçarak Moldova'ya gelen Ukraynalı mülteci çocuklara yardım etmek için yerel insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışan Moldova Futbol Federasyonu'na sağlanacağı ve Bu fonların bir kısmının, Ukrayna'daki çocuk hastanelerine ilaç ve malzeme sağlamak için de kullanılacağı açıklandı.

UEFA Başkanı ve UEFA Çocuklar Vakfı Başkanı Aleksander Ceferin, kararlar hakkında şunları söyledi:

"Çatışmalar sırasında çocuklar çok savunmasızdır. Temel haklarını ve sağlıklarını savunmak bizim görevimizdir. Avrupa futbolunun dayanışması ve ortaklarımızın desteği sayesinde, Ukrayna'da ve komşu ülkelerde çocukların acilen ihtiyaç duyduğu yardımların bir kısmını sağlayabileceğiz.

Moldova Futbol Federasyonu Başkanı Leonid Oleinicenco ise şu sözleri sarf etti:

"Ülkemize sığınan binlerce Ukraynalı aile ile eşi benzeri görülmemiş zamanlardan geçiyoruz. Avrupa Futbolu ve UEFA Çocuklar Vakfı'nın bu somut desteği, yerel insani yardım kuruluşları aracılığıyla ailelerin ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını hızla karşılamamıza yardımcı olacaktır."

Vakfın amacı

Spor ve futbol yoluyla çocuklara yardım etmeyi ve haklarını savunmayı amaçlayan UEFA Çocuklar Vakfı, Sağlık, eğitim, spora erişim, kişisel gelişim, azınlıkların entegrasyonu ve istihdam edilebilirlik alanlarında da destekler sağlıyor.

24 Nisan 2015'te kurulan ve faaliyetlerine başlayan Vakıf, şu anda 180 projeye yatırım yapıyor ve şimdiye kadar dünya çapında 130 ülkede 400'den fazla projeye fon sağladı. 1.8 milyondan fazla çocuk, kuruluşundan bu yana vakfın çalışmalarından yararlandı.



