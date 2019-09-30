UEFA yaptığı açıklamada FIFA kokartlı Türk hakemlerinden Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık'a UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında görev verildiğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 2'nci haftasında D Grubu'nda oynanacak Rosenborg-PSV Eindhoven arasındaki mücadelede görev yapacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Norveç'in Trondheim şehrinde bulunan Lerkendal Stadı'nda oynanacak karşılaşma 3 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık ise UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 2'nci haftasında oynanacak CSKA Moskova-Espanyol müsabakasında düdük çalacak. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan CSKA Arena'da oynanacak maç 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak.

DHA