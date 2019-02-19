UEFA’dan Türk gözlemcilere görev

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiyle göre, UEFA gözlemcisi Oğuz Sarvan, İspanya’nın Atletico Madrid ile İtalya’nın Juventus takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. İspanya’nın başkenti Madrid’deki Wanda Metropolitano Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak.

UEFA gözlemcilerinden Murat Ilgaz ise Almanya’nın Schalke ile İngiltere’nin Manchester City ekipleri arasında yarın yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi. Almanya’nın Gelsenkirchen şehrindeki Veltins Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’te oynanacak.

Türk gözlemcilerinden Muharrem Zihni Aksoy, Almanya’nın Eintracht Frankfurt ile Ukrayna’nın Shaktar Donetsk takımları arasında 21 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında hakem gözlemcisi olacak. Frankfurt Stadı’ndaki mücadele TSİ 20.55’te başlayacak.