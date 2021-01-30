Trabzonspor’a UEFA’dan müjdeli haber... 2016-2018 yılları arasındaki FFP anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle geçen sezon UEFA gelirlerinin yüzde 50’sine el konulan Trabzonspor aynı sebepten ötürü bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamıştı. Yönetim de bir suçtan iki ceza verilemeyeceği düşüncesiyle UEFA’yla masaya oturdu. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları hazırladıkları raporları sundu ve yapılan müzakereler neticesinde Fırtına haklı çıktı.

Transfere aktarılacak

Bu durum sonucunda UEFA, zararı gidermek ve yanlışı düzeltmek adına Trabzonspor’a 4 milyon Euro (35.5 milyon TL) civarında bir rakam ödemeye karar verdi. Bu durum maddi anlamda Bordo-Mavililer’i bir hayli rahatlatırken, kaynağın tamamının transferde kullanılacağı öğrenildi.

Atalay Özçelikli