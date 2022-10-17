UEFA'dan, TFF'ye ceza!
Avrupa futbolunun patronu UEFA'dan kötü haber geldi. A Milli Takım'ın, Uluslar Ligi'nde 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle TFF'ye 25 bin Euro para ve Ay-Yıldızlılar için kısmı tribün kapatma cezası verildi.
UEFA'dan kötü haber... Avrupa futbolunun patronu UEFA, İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Türkiye-Lüksemburg maçının faturasını kesti. Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kısmi tribün kapatma ve 25 bin Euro para cezası verdi.
İlginç istatistikler!
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Türkiye sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak adını B Ligi'ne yazdırmıştı. Bu karşılaşmada dikkat çeken detaylar ortaya çıkmıştı. Gruptaki ilk 4 maçta kalesinde gol görmeyen A Milli Takım 'ın bu serisi Lüksemburg karşısında sona erdi. Konuk ekip, 3 isabetli şutla 3 gol bularak ilginç bir istatistiğe imza attı.
50 yıl sonra...
A Milli Takım, Ekim 1972'den bu yana ilk kez Lüksemburg'a rakip olduğu bir maçı kazanamadı. Milliler, 50 yıl önceki maçta sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
İlk kez yaşandı
Ayrıca Milliler, tarihinde ilk kez Lüksemburg'a rakip olduğu bir maçta üç gol yedi.
Yalnızca 5 takım...
Lüksemburg, son 4 yılda Türkiye dışında Azerbaycan, Madagaskar, San Marino ve Moldova'ya 3 gol atabildi.