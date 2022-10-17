UEFA'dan kötü haber... Avrupa futbolunun patronu UEFA, İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Türkiye-Lüksemburg maçının faturasını kesti. Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kısmi tribün kapatma ve 25 bin Euro para cezası verdi.

İlginç istatistikler!

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Türkiye sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak adını B Ligi'ne yazdırmıştı. Bu karşılaşmada dikkat çeken detaylar ortaya çıkmıştı. Gruptaki ilk 4 maçta kalesinde gol görmeyen A Milli Takım 'ın bu serisi Lüksemburg karşısında sona erdi. Konuk ekip, 3 isabetli şutla 3 gol bularak ilginç bir istatistiğe imza attı.

50 yıl sonra...

A Milli Takım, Ekim 1972'den bu yana ilk kez Lüksemburg'a rakip olduğu bir maçı kazanamadı. Milliler, 50 yıl önceki maçta sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

İlk kez yaşandı

Ayrıca Milliler, tarihinde ilk kez Lüksemburg'a rakip olduğu bir maçta üç gol yedi.

Yalnızca 5 takım...

Lüksemburg, son 4 yılda Türkiye dışında Azerbaycan, Madagaskar, San Marino ve Moldova'ya 3 gol atabildi.