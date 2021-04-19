UEFA'dan tehdit: Men edilecekler!
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni devler için daha cazibeli hale getirmeye çalışırken dün, İngiltere'den M.United, Liverpool, M.City, Arsenal ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, R.Madrid ve A.Madrid, İtalya'dan İnter, Milan ve Juventus'un Avrupa Süper Ligi projesi için imzaları attıkları ortaya çıktı.
Kulüplerin hamlesi sonrası UEFA, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A yönetimleriyle birlikte sert bir açıklama yayınlayarak, "FIFA'nın da açıkladığı gibi Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüpler yerel, UEFA ve FIFA organizasyonlardan men edilecekler ve bu kulüplerin oyuncuları, milli takımlarını temsil edemeyebilirler. Bu sözleşmeye imza atmayan kulüplere, özellikle de Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.