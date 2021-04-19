Kulüplerin hamlesi sonrası UEFA, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A yönetimleriyle birlikte sert bir açıklama yayınlayarak, "FIFA'nın da açıkladığı gibi Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüpler yerel, UEFA ve FIFA organizasyonlardan men edilecekler ve bu kulüplerin oyuncuları, milli takımlarını temsil edemeyebilirler. Bu sözleşmeye imza atmayan kulüplere, özellikle de Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.