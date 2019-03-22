Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Paris Saint Germain-Manchester United maçı sonrası mücadelenin hakemlerine sosyal medya hesabından küfreden Neymar ile ilgili UEFA'dan açıklama geldi.

Avrupa futbolunun patronu, takımının deplasmanda 2-0 kazandığı mücadelenin rövanşında United'a kendi evinde 3-1 yenilerek elendiği karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşım nedeniyle Brezilyalı süperstarı hakemlere hakaret ve tacizden suçlu bulduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili disiplin sürecinin başlatıldığının belirtildiği açıklamada 27 yaşındaki yıldız isimle ilgili nihai kararın UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verileceği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler