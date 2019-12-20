UEFA'dan skandal karar!

UEFA, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e skandal bir karar verdi. UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Wolsfberger ile oynanan maçta İrfan Can, Robinho, Visca ve Azubuike'nin verdiği asker selamı yüzünden kulübe kınama cezası geldi.

20 Aralık 2019, Cuma 18:01
- A +
UEFA'dan skandal karar!

UEFA, Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in evinde Wolfsberger AC takımını 1-0 mağlup ettiği maçta İrfan Can, Robinho, Visca ve Azubuike'nin verdiği asker selamı nedeniyle turuncu-lacivertli kulübe kınama cezası verdi.

UEFA, skandal bir karara imza attı. Avrupa Ligi J Grubu maçında Medipol Başakşehir, sahasında Wolfsberger AC takımını 1-0 mağlup etmiş, mücadelede galibiyet golünü atan İrfan Can ile Robinho, Visca ve Azubuike de gol sevinçlerini asker selamı vererek yaşamıştı. Bunun üzerine soruşturma başlatan UEFA, turuncu-lacivertli kulübe kınama cezası verdi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da bu karara itiraz edeceklerini ve Tahkim Kurulu'na gideceklerini söyledi. UEFA, aynı sebepten dolayı A Milli Futbol Takımı'na da kınama cezası vermişti.

İSTANBUL (İHA) -

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...