Avrupa'da Corona virüs salgınının etkisinin yavaş yavaş azalmaya başladığının görülmesiyle birlikte Türkiye, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi ülkeler yerel ligleri yeniden başlatma kararı almışlardı. Bu gidişatın memnun ettiği UEFA da Şampiyonalr Ligi ve UEFA Avrupa Ligi konusunda da son kararı vermek üzere...

Tek bir şehir planı...

Salgın nedeniyle son 16 turlarında durdurulan iki turnuvadan Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da, Avrupa Ligi finali ise Polonya şehri Gdansk'ta oynanacaktı.

İspanyol radyosu Cadena Cope'ye konuşan Getafe başkanı Angel Torres, UEFA'nın iki turnuvayı da seyircisiz oynatmayı düşündüğünü ve maçları da tek karşılaşma üzerinden (elemeli değil) tek bir şehirde oynatmayı planladığını söyledi. Bu açıklamasına rağmen Torres, şu ana kadar duyumların dışında hiçbir bilginin konfirme edilmediğini de sözlerine ekledi.

Kararın 17 Haziran'da verileceğini belirten Torres, "Yönetim kurulu o gün toplanacak ve kesin karar çıkacak. Şu an tek maç ve tek şehir planlaması yapıldığı yönünde bilgiler edindim" dedi. Hatırlanacağı üzere UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Inter Milan deplasmanına konuk olacak Getafe'de başkan Torres, takımı İtalya'ya götürmek istememiş ve UEFA'ya 'Turnuvadan çekiliriz' mesajı göndermişti. O dönem İtalya, salgının Avrupa'daki merkezi konumundaydı.







