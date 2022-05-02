UEFA İcra Komitesi, 28 Şubat 2022'de tüm Rus temsilci takımlarının ve kulüplerinin bir sonraki duyuruya kadar UEFA müsabaka maçlarına katılımını askıya alma kararını uzattı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Rus kulüplerinin 2022/23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Gençlik Ligi'nde yer alamayacağı duyuruldu.

Trabzonspor play-off turundan dahil olacak

Rus kulüplerinin 2022-23 sezonunda da Avrupa kupalarından men edilmesinin ardından Türkiye'den Avrupa'ya gidecek takımlar da etkileniyor. Rusya'nın ihracından sonra şampiyon Trabzonspor, Devler Ligi'ne 3. eleme turu yerine play-off turundan dahil olacak. Ligde ikinci olacak takım ise 2. eleme turu yerine 3. eleme turundan başlama şansını yakalayacak.

EURO 2028 ve 2032 başvuruları reddedildi

Rusya'nın ayrıca EURO 2028 ve EURO 2032'yi düzenlemek için UEFA'ya yaptığı ev sahipliği başvurusu da kabul edilmedi. Bilindiği üzere ülkemiz de Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunmuştu



