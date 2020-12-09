Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Başakşehir maçında 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yönelik ırkçı sözleri geceye damga vurdu. UEFA ise uzun saatler boyunca sürdürdüğü sessizliğini TSİ 01.30 civarında bozdu ve konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlattığını belirtti. UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"UEFA, bu akşam Paris Saint-Germain ve Başakşehir arasında oynanan maçta yaşananların tamamen farkındadır ve konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatmıştır. Irkçılık ve ayrımcılığın her çeşidinin futbolda hiçbir yeri yoktur. Irkçılığa hayır"







