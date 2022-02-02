UEFA’dan pizzacıya uyarı!

Almanya'da 'Pizza Wolke' adlı firmanın başı bir süredir Avrupa futbolunun patronu UEFA ile dertte... Bunun nedeni ise pizzacı firmanın, son çıkardığı ürünün isminin UEFA'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi (İngilizcesi Champions League) ile benzer olması! Koronavirüs sonrası dondurulmuş pizza işine de giren 'Pizza Wolke', mantarlı olan ürününün ismini Almanca'da 'mantar' anlamına gelen 'Champignons' üzerinden, 'Champignons League' (Mantarlar Ligi) verdi.

Yoksa dava açacaklar

Telif hakkı için firmaya dava açma hazırlığında olan UEFA'dan gelen mektup, büyük bir şaşkınlık yarattı. Gönderilen belgede ismin 7 gün içerisinde (Cuma son gün) değişmemesi durumunda, konunun mahkemeye taşınacağı vurgulandı. Firmanın müdürü Shadi Souri ise "Bu bir şaka olmalı. Bir kere bizim pizzamızın adı, UEFA'nın organizasyonuyla birebir aynı değil. Ayrıca biz de 'Pizza Champignons League' adını almak için çok para ödedik. Burada sorun nerede anlamadık. Bakalım bu işin sonu ne olacak" diye açıklama yaptı.