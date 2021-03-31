UEFA, EURO 2020 ve 2021 Uluslar Ligi Finalleri'nde 5 oyuncu değişikliği kuralının devam edeceğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ulusal ve uluslararası futbol karşılaşmalarında uygulanmaya devam edecek. Kural Dünya Kupası elemeleri için halihazırda yürürlükte olduğu göz önüne alındığından Mart 2021'den Mart 2022'ye kadar sürecek maçlarda uygulanacak. Değişikliğin Haziran ve Temmuz aylarında oynanacak EURO 2020 ile Ekim 2021'de UEFA Uluslar Ligi finallerine ve Mart 2022'de UEFA Uluslar Ligi elemelerine kadar uzatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.