Geçtiğimiz günlerde UEFA, ikinci kez 55 ülke federasyonu ile video konferans üzerinden toplamış ve tüm yerel liglerin 3 Ağustos tarihinde önce tamamlanmasını istemişti. Ancak Belçika'da, liglerin şu anki haliyle tescil edilme kararı alındığını belirtip, Genel Kurul'da bunun onaylanması halinde lider Club Brugge'un şampiyon ilan edileceği açıklanmıştı.

Bunun hemen hemen sonrasında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, toplantıda yer alan Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli ve Avrupa Ligler Birliği Başkanı Lars-Christer Olsson ile ortak imzalı bir mektup yayınladı. Ceferin, koronavirüsü sebebiyle ne kadar gecikme olursa olsun, sezonun tamamlanmasının önceliğinin altını çizdi.

'Sakınca yaratacaktır'

Mektubun son bölümündeki, "UEFA organizasyonlarına katılım, söz konusu liglerdeki tamamlanmış sportif başarıları sonucunda belirlenmektedir. Liglerin yarıda bırakılarak tescil edilmesi, bu katılım konusunda sakınca yaratacaktır" ifadesini kullandı.

Yani bir bakıma mektupta üstü kapalı; Belçika dahil tüm federasyonlara, ligini tamamlamayan ülkelere, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılım şansı verilmeyeceği mesajı verildi.