Şampiyonlar Ligi'nde yarın çekilecek çeyrek final kuraları öncesinde UEFA'dan flaş bir açıklama geldi. Avrupa futbolunun patronu, aynı şehrin iki takımı olan Manchester City ve Manchester United'ın aynı hafta içinde kendi sahasında maç yapamayacağını duyurdu.

Yerel otoriteler tarafından alınan karar gereği çeyrek final karşılaşmalarının oynanacağı 9-10 Nisan ve 16-17 Nisan haftalarında City ve United'dan biri kendi sahasında, diğeri ise deplasmanda ter dökecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Kural Kitapçığı'nda yer alan hükme göre yarınki kura çekiminde iki takım aynı tarafa düşerse (iç saha veya deplasman) maç programı tersine çevrilecek olan taraf, geçtiğimiz sezon Premier Lig'i şampiyon City'nin arkasında bitirdiği için United olacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler