UEFA’dan Karadağ’a ırkçılık soruşturması

UEFA, İngiltere ile oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu maçında taraftarlarının ırkçı tezahüratta bulunması nedeniyle Karadağ Futbol Federasyonu hakkında soruşturma başlattı.

UEFA’dan yapılan açıklamada, başkent Podgorica’daki Gradski Stadı’nda oynanan ve İngiltere’nin 5-1 üstünlüğüyle sona eren mücadelede, taraftarlarının ırkçı tezahüratları, tribünde kargaşa çıkarması, meşale yakması, sahaya madde atması ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Karadağ Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.

Konunun UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 16 Mayıs’ta görüşüleceği belirtildi.

Mücadele sırasında İngiltere Milli Takımı’ndan Raheem Sterling, Callum Hudson-Odoi ve Danny Rose, Karadağlı taraftarlar tarafından ırkçı tezahüratlara maruz kalmıştı. Takımının son golünü atan Sterling, ırkçı tezahüratlara karşı gol sevincini kulaklarını kapatarak yaşamıştı. Karşılaşmanın ardından yaşananlara tepki gösteren Sterling, bu tip durumlarda cezaların daha caydırıcı olması yönünde UEFA’ya çağrıda bulunmuştu.

AA