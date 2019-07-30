İSTANBUL, (DHA)- FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Kuzey İrlanda'nın Linfield FC ile Faroe Adaları'nın HB Torshavn takımları arasında 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu karşılaşmasını yönetecek.

Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrindeki Windsor Park Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.