UEFA'dan Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!
UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıkladı. Fenerbahçe'nin ise Mayıs 2016'da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı için bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı.
UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kapsamında Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarını yerine getirdiğini, Fenerbahçe'nin ise aynı sezonun şartlarını yerine getiremediğini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın UEFA ile arasındaki FFP anlaşması 2021-2022 sezonuna kadar devam edecek. Fenerbahçe ise anlaşma şartlarını yerine getiremediği için bir üst kurula sevk edildi.
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