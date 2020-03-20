Bugün (20 Mart) öğle saatlerinde Avrupa futbolunun patronu UEFA, 2021'e ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın EURO 2020 ismiyle oynanacağını açıkladı.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi de koronavirüs sebebiyle askıya alınmıştı.

UEFA sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın adının değişmediği yönündeki haberini yalanladı.

UEFA'dan yapılan paylaşımda, "Daha önceki hata için özür diliyoruz. 2021'de düzenlenecek EURO'nun adı hakkında bir karar alınmamıştır. Önceki Tweet yanlışlıkla gönderildi" ifadelerini kullandı.