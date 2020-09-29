UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, profesyonel kariyerini iki yıl önce noktalayan 42 yaşındaki Drogba, futbola sağladığı üstün katkılar nedeniyle UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü.

Drogba'nın ödülü, 1 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Drogba, ışıltılı kariyeri boyunca başarılarından dolayı milyonlarca futbol taraftarı için bir kahramandır. Yeteneği, gücü ve zekasıyla onu iyi bir oyuncu olarak hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şangay Shenhua, Galatasaray ve Montreal Impact takımlarının formasını giyen Fildişi Sahilli oyuncu, Kasım 2018'de ABD ekibi Phoenix Rising formasıyla futbolculuk kariyerini noktalamıştı.