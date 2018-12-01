UEFA'dan Beşiktaş'a: Ne geri dönüş ama!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Sarpsborg maçını 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanması UEFA'da geniş yankı uyandırdı.

01 Aralık 2018, Cumartesi 09:08 Son Güncelleme:
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UEFA'dan Beşiktaş'a: Ne geri dönüş ama!

Siyah-Beyazlılar’ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu maçında önceki gece Sarpsborg’u ilk yarısı 2-0 sona eren karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2’lik skorla geçmesi, geniş yankı uyandırdı. UEFA, resmi Twitter adresinden Beşiktaş’ın muhteşem zaferini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. 5,5 milyon takipçisi bulunan UEFA Avrupa Ligi’nin Twitter hesabı, Sarpsborg-Beşiktaş maçının gollerini paylaşıp altına, ‘Ne geri dönüş ama!’ yorumunu yazdı.

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