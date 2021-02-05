Premier Lig ve Avrupa'daki diğer yerel ligler, 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni bir Şampiyonlar Ligi formatını tartışmak adına toplanıyorlar. Tüm liglerin düzenlemeyi planladığı olağanüstü toplantılar, muhtemel Avrupa Süper Ligi projesini ortadan kaldırıp UEFA'nın sunduğu yeni Şampiyonlar Ligi formatını paylaşmak adına olacak.

UEFA'nın 8 gruplu formattan çıkıp İsviçre Sistemi adı altında her takımın 10 maç oynayacağı bir lig düzenine geçmek istediği belirtiliyor. Ayrıca Telegraph'a göre UEFA, İngiltere'den 6 kulübü Şampiyonlar Ligi'ne dahil etme önerisinde bulunuyor. Lig sıralamasına göre giden 4 takımın yanı sıra geçmiş dönem başarılarıyla UEFA'nın kulüp sıralaması üzerinden 2 takımın seçilmesi planlanıyor.