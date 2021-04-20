Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Inter, Milan ve Juventus, Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu resmen açıkladı, UEFA'dan karşı atak geldi. Şampiyonlar Ligi'ni finansal açıdan daha cazip hale getirmek için harekete geçen UEFA, çalışmalara başladı.

RMC Sport 'ta yer alan habere göre, UEFA, bir İngiliz yatırım fonuyla birlikte 4.5 milyar Euro'Luk Şampiyonlar Ligi'nin ödül havuzunu 7 milyar Euro'ya çıkarmak için çalışmalara başladı.

UEFA Başkanı Ceferin, devlerin hareketi sonrası çok öfkelenmiş ve "UEFA ve Dünya Futbolu, sadece aç gözlü fikirlerini takip eden birkaç Avrupa kulübü tarafından öne sürülen korkunç projeye karşı tek yumruk oldu. Futbol dünyası, hükümetler, bu anlamsız projeye karşı birleşti" demişti.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı nasıl?

Futbol dünyası, Avrupa Süper Ligi'ne yönelik kurulum kararı ile hareketli bir gündem yaşarken UEFA da Şampiyonlar Ligi'nin formatındaki değişikliği gündemine almıştı. UEFA İcra Komitesi, yenilenmiş Şampiyonlar Ligi formatını onayladı.

2024'ten itibaren uygulamaya konacak formata göre 32 takımlı ve 4'er takımın 8 grupta mücadele ettiği yapı ortadan kalkıyor. İsviçre Modeli olarak adlandırılan yeni düzende 36 takımlı bir lig formatı planlanıyor.

Tek bir lig yapısındaki yeni formatta her takım aynı takımlarla iç ve dış sahada toplam oynanan 6 maç yerine 5 iç, 5 dış sahada 10 farklı takımla oynayacak. Ligi ilk 8'de bitiren ekipler direkt olarak eleme aşamasına ilerlerken 9. ila 24. sıra arasındaki ekipler ise Son 16 Turu adına iki ayaklı bir Play-Off etabı oynayacaklar.

Her kulübün en az 10 maç oynaması garanti edilirken bu, şu anki formata göre takımların 4 maç daha fazla yapması anlamına geliyor ki böylece grup aşamasındaki maç sayısının 125'ten 225'e çıkması bekleniyor.