UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, son iki yılda yaşanan zorluklara rağmen taraftarların sundukları desteği ödüllendirmek istediklerini belirtti. Bu doğrultuda UEFA, Avrupa kupalarındaki finaller için 30.000 ücretsiz bilet dağıtacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için 10.000 ücretsiz bilet verilecek ki kulüp başına 5.000 şeklinde dağıtılacak. Temsilcilerimizden Galatasaray 'ın yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde final için takım başına 4.000 olacak şekilde 8.000 ücretsiz bilet sağlanacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe 'nin yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finali için kulüp başına 3.000'den 6.000 bilet dağıtılacak. Ayrıca UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'ne de kulüp başına 3.000'den 6.000 ücretsiz bilet verilecek.

Şampiyonlar Ligi Finali için bilet fiyatları donduruldu

UEFA; 2022, 2023 ve 2024'teki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletlerinde de fiyat sabitlemeye gitti. Kategori 4 (70 Euro) ve kategori 3 (180 Euro) fiyatları, 2020'den bu yana kaldıkları düzeyde sabit devam edecekler.

UEFA, sabitlenen fiyatlar sonrası fark oluşturacak tüm masrafları karşılayacak ve kulüplere ödenecek meblağlara yansıtmayacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Futbolda taraftarlar oyunun can damarıdır. Son iki yılda yaşadıkları zorluklara rağmen takımlarını nasıl desteklemeyi başardıklarını görmenin takdiri adına güzel bir yol olacağını düşündük. Taraftarlar futbolun gelişiminde yadsınamaz bir rol oynuyorlar. Takımları için seyahat eden taraftarların bu tarihi anlara uygun fiyatlarla katılabilmelerini sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.