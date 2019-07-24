İSTANBUL, (DHA)- FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Estonya'nın FC Flora Tallinn ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu karşılaşmasını yönetecek.

Estonya'nın Tallinn şehrindeki Lilleküla Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.