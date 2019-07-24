  • Haberler
  • UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

24 Temmuz 2019, Çarşamba 11:38
- A +
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

İSTANBUL, (DHA)- FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Estonya'nın FC Flora Tallinn ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu karşılaşmasını yönetecek.
Estonya'nın Tallinn şehrindeki Lilleküla Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...