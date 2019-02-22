UEFA'dan AEK'ya 2 yıl ertelemeli men!

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), sahasında çıkan olaylar nedeniyle Yunanistan’ın AEK takımına ertelemeli men cezası verdi.

22 Şubat 2019, Cuma 16:47 Son Güncelleme:
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UEFA'dan AEK'ya 2 yıl ertelemeli men!

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), sahasında çıkan olaylar nedeniyle Yunanistan’ın AEK takımına ertelemeli men cezası verdi.

UEFA’dan yapılan açıklamada, Ajax ile oynanan 27 Kasım 2018 tarihindeki UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında yaşanan tribün ve saha olayları nedeniyle Yunan ekibine iki yıl ertelemeli men cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca AEK’nın UEFA organizasyonlarındaki gelecek iki maçını seyircisiz oynayacağı ve kulübün 80 bin avro para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Ajax, karşılaşmayı Dusan Tadic’in golleriyle 2-0 kazanmıştı.

AA

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